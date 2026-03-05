رويترز: دبلوماسيون في الرياض يتلقون أمرا بالبقاء في أماكنهم بسبب تهديد محتمل

قالت أربعة ‌مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء إن دبلوماسيين وموظفي سفارات بالحي الدبلوماسي في الرياض تلقوا تعليمات، اليوم الخميس، بالبقاء ⁠في أماكنهم بسبب تهديد محتمل لكنه غير محدد.

ولم يكن لديهم مزيد من التفاصيل، ولم يرد مركز التواصل الحكومي بالسعودية بعد على طلب للحصول على ‌تعليق.

وقال ⁠مصدران إن البوابات الرئيسية للحي الدبلوماسي، على الطرف الغربي للعاصمة السعودية الذي ⁠يضم أغلب البعثات الأجنبية في البلاد، أغلقت بعد ظهيرة ⁠اليوم الخميس.

وأكدت المملكة العربية السعودية مجددا، يوم الثلاثاء، على حقها باتخاذ كافة الإجراءات بما فيها "خيار الرد على العدوان"، وسط تكرار الهجمات الإيرانية على المملكة وأحدثها استهداف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض.

وفي بيان للخارجية السعودية، أعربت المملكة عن "رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجوم الإيراني الغاشم" الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية.

وجاء في البيان أن "تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر، يتعارض وبشكل صارخ مع جميع الأعراف والقوانين الدولية بما فيها اتفاقيتا جنيف 1949، وفيينا 1961 للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة للمباني الدبلوماسية وموظفيها حتى في حالات النزاع المسلح".