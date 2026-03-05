إصابات في إسرائيل خلال الهروب إلى الملاجئ

أُصيب عدد من الإسرائيليين، الخميس، خلال هروبهم إلى الملاجئ في مدينة تل أبيب، تزامنا مع دوي صفارات الإنذار، عقب الإعلان عن إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران باتجاه إسرائيل.

وقالت "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، إن عدة إصابات وقعت أثناء هروب أشخاص إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى، دون أن يحدد عدد المصابين.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن شظايا صواريخ إيرانية سقطت في عدة مناطق وسط إسرائيل، دون ورود تقارير فورية عن أضرار كبيرة أو إصابات مباشرة جراء سقوطها.

فيما أفاد مراسل الأناضول بسماع دوي انفجارات واعتراضات جوية في سماء تل أبيب والقدس، بعد أن رصدت إسرائيل إطلاق رشقة صواريخ من إيران، هي الثالثة خلال اليوم.

وتفرض إسرائيل حالة شديدة من التعتيم حول كل ما يتعلق بالخسائر الناجمة عن الصواريخ التي أطلقتها إيران، بما في ذلك عدد الصواريخ التي سقطت وأماكن سقوطها، وفق إعلام عبري.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.