جيش الاحتلال يزعم تدمير 300 منصة إطلاق صواريخ في إيران حتى الآن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو أنجز صباح اليوم الخميس، الموجة الهجومية رقم 113 ضد بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران.

وزعم المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن طائرات سلاح الجو أسقطت خلال موجة الغارات مقذوفات عديدة؛ استهدفت عشرات المواقع التي نُفِّذت منها عمليات إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة.

ولفت إلى أن هذه الغارات تأتي ضمن سلسلة الغارات المتواصلة منذ بداية العملية، والتي تتركز على منظومة الصواريخ الباليستية التابعة للنظام الإيراني.

وادعى مهاجمة مئات مواقع الإطلاق وإخراج أكثر من 300 منصة لإطلاق الصواريخ التابعة للنظام في أنحاء إيران عن الخدمة، منذ بداية العملية.

وأشار إلى التركيز بشكل خاص على منطقة غرب إيران، وذلك بهدف تقليص حجم عمليات الإطلاق باتجاه أراضي دولة إسرائيل قدر الإمكان.

ودوت انفجارات عنيفة في طهران -صباح اليوم الخميس- بينما قامت إيران بتفعيل دفاعاتها، كما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في مدن عدة في مختلف أنحاء إيران، منها بندر عباس على سواحل الخليج، وتبريز في شمال غرب البلاد.

ووقعت الانفجارات بعد أن أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل في وقت مبكر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة الـ19 من عملية «الوعد الصادق 4» ضمن عملية مشتركة تستهدف بالصواريخ والطائرات المسيّرة المواقع الإسرائيلية والقواعد الأمريكية في المنطقة.

وشهدت المواجهة بين إيران وإسرائيل تصعيدا جديدا -فجر اليوم- بعد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية واسعة، بينها تل أبيب الكبرى إضافة إلى بلدات في الجليل الأعلى وإصبع الجليل، بحسب ما أفادت به قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراض الصواريخ التي تم رصد إطلاقها من إيران، طالبا من سكان مناطق وسط إسرائيل الدخول إلى الملاجئ فور تفعيل صفارات الإنذار إلى حين اعتراض الصواريخ، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الهجوم الصاروخي.