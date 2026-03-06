ضبط 16 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر في مصنع بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط نحو 16 طن منظفات صناعية مختلفة الأنواع، معبأة داخل تنكات بدون بيانات ومستندات دالة على مصدرها ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط "مستلزمات إنتاج - منتج نهائي" مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، و60 عبوة منظفات غير صالحة للاستخدام لانتهاء صلاحيتها، و2700 عبوة فارغة، وخط إنتاج، داخل مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية، كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، تمهيدا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.