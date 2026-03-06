واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لمكافحة جرائم السرقات وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية.



وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبحوزته فرد خرطوش، وبمواجهته أقر بارتكابه واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط دراجتين ناريتين مستولى عليهما.

كما تم ضبط سيدة وزوجها بدائرة قسم شرطة القطامية؛ لاتهامهما بارتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة محل عمل الأولى بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبحوزتهما هاتف محمول "من متحصلات واقعة السرقة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة بدر؛ لارتكابه 6 وقائع سرقة أسلاك كهربائية من داخل المساكن تحت التشطيب بأسلوب "كسر الباب"، وتم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، تاجر خردة مقيم بمحافظة سوهاج.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر؛ لممارسة نشاط إجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية، تاجر خردة مقيم بمحافظة بني سويف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.