سقوط متهم استولى على أجهزة إلكترونية بعد التلاعب بإيصالات الدفع في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على آخر، والاستيلاء منه على أجهزة إلكترونية.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إخطارا يفيد بورود بلاغ من محاسب بأحد محلات الأجهزة الإلكترونية، مقيم بالجيزة، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه من خلال شراء أجهزة إلكترونية منه والتلاعب في إيصالات الدفع الخاصة بأحد تطبيقات تحويل الأموال، واستلام الأجهزة دون سداد قيمتها المالية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول، وفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بتلاعبه في قيمة إيصالات التحويل بواسطة تطبيقات وبرامج تعديل الصور "فوتوشوب" لإظهارها بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، وتمكن بموجب ذلك من استلام الأجهزة والاستيلاء عليها دون الوفاء بثمنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.