عراقجي: لم نطلق أي مقذوفات تجاه أذربيجان

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، نفى عراقجي، خلال الاتصال، إطلاق أي مقذوفات تجاه أذربيجان، مشيرًا إلى أن الجيش يجري تحقيقات في تلك المسألة.

وأشار إلى التزام طهران بسياسة «حسن الجوار»، قائلًا إن «إيران ترغب في تعزيز العلاقات مع أذربيجان في جميع المجالات».

ونوه أن إسرائيل تشن الهجمات على الدول الأخرى لـ«تدمير علاقات إيران الجيدة مع جيرانها»، بحسب تعبيره.

وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم الخميس، أنها استدعت السفير الإيراني في باكو للاحتجاج على هجوم بطائرات مسيّرة استهدف إقليم ناختشيفان، في حين قالت هيئة الأركان الإيرانية إن «الكيان الصهيوني هو المسئول عن الحادثة».

وأدانت الوزارة الهجمات التي أسفرت عن إصابة شخصين، مؤكدة احتفاظها بحق الرد، وطالبت طهران بتقديم توضيحات عاجلة بشأن الحادث.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الإيرانية شنت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار ناختشيفان وبنية تحتية مدنية أخرى، مؤكدة فتح تحقيق لتحديد المواصفات الفنية للمسيّرات وتفاصيل الهجمات.

وأدانت الوزارة استهداف البنية التحتية المدنية «دون أي مبرر عسكري»، محمّلة إيران المسئولية الكاملة عن الحادث، ومعلنة أن باكو تتخذ التدابير اللازمة للرد بما يحفظ وحدة أراضيها وسيادتها وسلامة المدنيين، وأكدت أن هذه الهجمات «لن تمر دون رد».

ونشرت وكالة الأنباء الأذربيجانية، اليوم الخميس، مقطعا مصورا يُظهر تصاعد أعمدة الدخان عقب انفجار في محيط مطار ناختشيفان بأذربيجان.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات تُظهر الأضرار التي وقعت في إحدى صالات المطار، ولقطة أخرى للحظة سقوط مسيرة في المنطقة.