 أسامة فيصل وأوفا يقودان هجوم البنك الأهلي أمام سيراميكا - بوابة الشروق
الخميس 5 مارس 2026 9:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

أسامة فيصل وأوفا يقودان هجوم البنك الأهلي أمام سيراميكا

الشروق
نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 9:13 م | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2026 - 9:13 م

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالأتي:-

حراسة المرمي : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : محمود الجزار، داو سيريل، احمد متعب، مصطفى دويدار

خط الوسط : احمد رضا، محمد فتحي، صلاح بوشامة، مصطفى شلبي

خط الهجوم : احمد امين اوفا، -  اسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحي، سيد نيمار، محمد إبراهيم، مصطفى عبد الرحيم، ياو انور، محمد بن شرقي، امير مدحت، مصطفى الزناري، احمد ياسر ريان


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك