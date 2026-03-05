أسامة فيصل وأوفا يقودان هجوم البنك الأهلي أمام سيراميكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالأتي:-

حراسة المرمي : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : محمود الجزار، داو سيريل، احمد متعب، مصطفى دويدار

خط الوسط : احمد رضا، محمد فتحي، صلاح بوشامة، مصطفى شلبي

خط الهجوم : احمد امين اوفا، - اسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحي، سيد نيمار، محمد إبراهيم، مصطفى عبد الرحيم، ياو انور، محمد بن شرقي، امير مدحت، مصطفى الزناري، احمد ياسر ريان