ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ويرشح السيناتور مولين خلفا لها

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم من منصبها، معلنا ترشيح السيناتور عن ولاية أوكلاهوما ماركواين مولين لتولي المنصب خلفا لها.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" إن "نويم أدت عملها على أكمل وجه، وحققت نتائج باهرة (وخاصة في قضية الهجرة والحدود!)، ستصبح المبعوثة الخاصة لمبادرة درع الأمريكتين"، معبرا عن "شكره لنويم على خدمتها في الأمن الداخلي"، وفقا لموقع قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "درع الأمريكتين مبادرة أمنية جديدة في نصف الكرة الغربي بالنسبة للولايات المتحدة، وسيتم الإعلان عنها، يوم السبت، في ولاية فلوريدا.

وجاءت إقالة نويم بعد جلسات استماع حادة في الكونجرس خلال اليومين الماضيين، واجهت خلالها انتقادات من الحزبين على خلفية حادثة إطلاق نار أودت بحياة متظاهرين في ولاية مينيسوتا، إضافة إلى الجدل حول عقود بملايين الدولارات لحملة إعلانية ظهرت فيها بشكل بارز.

كما أثار عقد إعلاني بقيمة 200 مليون دولار مزيدا من الجدل، بعدما قال ترامب إنه لم يكن على علم به، رغم تأكيد نويم خلال جلسة الاستماع أن الرئيس كان داعما للحملة.

وتعد نويم أول عضو في إدارة ترامب تتم إقالته في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري.



