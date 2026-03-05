سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر أمنية تركية، إن جهودا لجهاز الاستخبارات التركي أسفرت عن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت تستعد لتنفيذ أعمال تخريبية في العاصمة السورية دمشق، والقبض على 3 من عناصره.

وذكرت المصادر لوكالة للأناضول، الخميس، أنه تم تحديد خلية تابعة لـ"داعش" في دمشق نتيجة لعمليات استخباراتية من قبل جهاز الاستخبارات التركي.

وأوضحت المصادر أن الاستخبارات التركية شاركت المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها مع قيادة الأمن الداخلي السوري وجهاز الاستخبارات العامة السورية.

ووفقا للمصادر، تابعت الاستخبارات السورية أفراد الخلية وأنشطتهم خطوة بخطوة، وحددت مواقعهم بدقة.

وأسفرت عملية مداهمة نفذت ضد الخلية عن توقيف عناصر "داعش"، عمر هاشم، ومحمد حمد، وحسين خلف.

وفي عملية متزامنة، تعامل خبراء تفكيك المتفجرات مع مركبة مفخخة كانت معدة للتفجير عن بُعد وتم تركها في موقع هام.

وعثر الخبراء على كمية كبيرة من مادتي "سي فور C4" و"تي إن تي TNT"، داخل المركبة، حيث كان من شأنها إحداث دمار واسع.

وأحيل الأشخاص الموقوفون إلى إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات العامة السورية لاستكمال إجراءات التحقيق وكشف داعمي الخلية وامتداداتها المحتملة.

والأسبوع الماضي، نشر تنظيم" داعش" تسجيلا صوتيا دعا فيه عناصره إلى الاستعداد لتنفيذ عمليات.

وبهذه العملية التي جرت في دمشق، تم إحباط المخطط الذي كان من المزمع تنفيذه بعد صدور تلك التعليمات من التنظيم.