الاتحاد السكندري يحشد قوته الضاربة لمواجهة الزمالك في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة «زعيم الثغر» لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

صبحي سليمان، محمود جنش، يوسف نادر.

خط الدفاع:

كريم الديب، مصطفى إبراهيم، عبد الرحمن جودة، خالد عبد الفتاح، محمود شبانة، أبو بكر اليادي.

خط الوسط:

محمود دونجا، مؤمن شريف، عبد الغني محمد، محمود عماد، محمد توني، عبد الرحمن مجدي، نور علاء، يسري وحيد، أفشة.

خط الهجوم:

سيفوري إيزيك، فادي فريد، جون إيبوكا، مابولولو.