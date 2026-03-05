مد تسجيل الحضور في الجمعية العمومية لـحزب المحافظين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت لجان التنظيم بحزب المحافظين مد التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية، لنصف ساعة تمهيداً لانطلاق عملية التصويت في الانتخابات الداخلية للحزب، لعدم اكتمال النصاب.

وشهد مقر انعقاد الجمعية إقبالاً من الأعضاء منذ الساعات الأولى، في أجواء ديمقراطية تهدف إلى رسم الخريطة القيادية للحزب خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا ضمن أعمال الجمعية العمومية لحزب المحافظين، حيث يتنافس في الانتخابات كتلتان رئيستان: قائمة (1) وتضم مجدي حمدان رئيساً وسامي بدر الدين نائباً، وقائمة (2) وتضم أكمل قرطام رئيساً وعمرو الشريف نائباً.

وإلى جانب التنافس على رئاسة الحزب، يشتعل السباق على مقاعد الهيئة العليا، حيث يخوض الانتخابات 75 مرشحاً من الكوادر والقيادات الحزبية. ومن أبرز الأسماء المطروحة في هذا السباق: إيهاب الخولي، وإسلام قرطام، ومريم فاروق، ومحمد تركي، وكريم عبد العاطي.

تأتي هذه العملية الانتخابية لتعكس التزام حزب المحافظين بتعزيز آلياته الديمقراطية، وترسيخ مبدأ تداول السلطة عبر إتاحة الفرصة للأعضاء لاختيار قياداتهم من خلال اقتراع سري مباشر.