31 مليون جنيه إجمالي قيم التداول على العقود المستقبلية في الأسبوع الأول من انطلاقها

بلغ إجمالي قيم التداول على العقود المستقبلية نحو 31 مليون جنيه خلال الأسبوع الأول من بدء التشغيل الفعلي لسوق المشتقات المالية.

وتوزع إجمالي قيم التداول في سوق المشتقات المالية على عقدين، الأول EGX30 Index Futures – June 2026 بقيمة 16.2 مليون جنيه، والثاني EGX30 Index Futures – September 2026 بقيمة 14.8 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية أعلنت اليوم بدء التشغيل الفعلي لسوق المشتقات المالية لأول مرة في تاريخ مصر.

وقال إسلام عزام رئيس البورصة، إن بدء التداول على العقود الآجلة سوف تمكّن المستثمرين من التحوط وإدارة المخاطر المنتظمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات دوران السيولة.

وذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من سوق المشتقات تداول العقود المستقبلية على مؤشر EGX30 بآجال 3 و6 أشهر، مع خطة للتوسع لاحقاً بإضافة مشتقات على مؤشر EGX70 ثم عقود مستقبلية على الأسهم وفق مستويات الجاهزية الفنية والتشغيلية، ويتم هذا عبر أنظمة تكنولوجية متكاملة تشمل نظام التداول ونظام التسويات، تم تطويرهما ذاتياً بنسبة 100%، بما يعكس الاستقلالية التقنية الكاملة للبورصة في إدارة وتشغيل بنيتها التحتية.

أوضح عزام أن شركتي الأهلي فاروس القابضة والعربي الأفريقي الدولي للوساطة حصلتا على ترخيص الوساطة في العقود الآجلة، كما تمت الموافقة الأسبوع الماضي على منح تراخيص مزاولة النشاط لكل من التجاري الدولي للسمسرة، ومباشر لتداول الأوراق المالية، وهيرمس للوساطة.