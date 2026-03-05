قطر تعلن التصدي لـ13 صاروخا باليستيا من إيران

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر اليوم الخميس، ابتداءً من الساعة 11:51 بالتوقيت المحلي، لعدة موجات صاروخية، بعدد 14 صاروخاً باليستياً، و4 طائرات مسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن القوات المسلحة نجحت في التصدي لعدد 13 صاروخاً، فيما سقط الصاروخ الأخير في المياه الاقليمية لدولة قطر، مشيرة إلى التصدي لعدد 4 طائرات مسيرة بنجاح، دون وقوع خسائر بشرية.

وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات، لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

ودعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع لطبيعتها، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

ودوت انفجارات قوية في سماء العاصمة القطرية الدوحة أكثر من مرة، صباح اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الداخلية القطرية من أن مستوى التهديد الأمني «مرتفع»، داعية الجميع إلى البقاء في المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، إن دولة قطر تتعرض لهجوم صاروخي، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تتصدى للهجمة الصاروخية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض 8 دول عربية، هي قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على طهران.

وتقول إيران إنها تستهدف ما تصفه بـ«مصالح أمريكية» في دول بالمنطقة، غير أن بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.