الصحة العالمية: سلاسل الإمداد الإنساني والصحي معرضة للخطر الآن بالشرق الأوسط

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، عن قلقه البالغ إزاء الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي طالت 16 دولة، محذرًا من أن سلاسل الإمداد الإنساني والصحي معرضة للخطر الآن بالشرق الأوسط.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أن الحرب تسببت في مقتل 1000 شخص بإيران، و50 في لبنان، و10 في إسرائيل، و11 بدول الخليج.

وقال إن المنظمة تحققت من وقوع 13 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في إيران، وهجوم واحد في لبنان، مشددًا على أهمية حماية تلك المرافق وعدم مهاجمتها، بموجب القانون الدولي الإنساني.

ونوه أن الصراع تسبب في أزمة نزوح كبيرة، مستشهدًا بنزوح نجو 100 ألف شخص في إيران، و60 ألفًا في لبنان.

ولفت إلى أن عدد النازحين في لبنان ربما يرتفع إلى مليون، بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر للإخلاء في جنوب البلاد.

وأعرب عن قلقه البالغ من مخاطر تعرّض المنشآت النووية للقصف، محذرًا من أن «المساس بالسلامة النووية ينذر بعواقب وخيمة على الصحة العامة».

ولفت إلى أن المنظمة تعمل عن كثب مع مكاتبها في البلدان المتضررة، لرصد تأثير الأوضاع على تقديم الخدمات الصحية، وتقديم الدعم عند الحاجة والطلب.