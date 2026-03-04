قطر ترفض ادعاءات طهران باقتصار الهجمات على المصالح الأمريكية

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال محادثة هاتفيه تلقاها من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، رفض الدوحة ادعاءات طهران حول اقتصار الهجمات الإيرانية على المصالح الأمريكية، وأنها لا تستهدف دولة قطر، مشيرا إلى استهداف إيران لمناطق مدنية ومنشآت غاز بالدوحة.

وخلال الاتصال، أشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن الهجمات الإيرانية الصاروخية كانت موجهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد محمد بن عبدالرحمن، أن الوقائع على الأرض تظهر بوضوح أن الاستهدافات طالت مناطق مدنية وسكنية داخل دولة قطر، بما في ذلك محيط مطار حمد الدولي، والبنية التحتية الحيوية، ومناطق صناعية شملت مرافق إنتاج الغاز المسال، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولمبادئ القانون الدولي.

وأشار إلى أن الهجمات لم تقتصر على الصواريخ فحسب، بل لا تزال مستمرة عبر طائرات مسيرة، بالإضافة إلى طائرات اخترقت الأجواء القطرية وتم التصدي لها ببسالة من قبل القوات المسلحة القطرية.

وأوضح أن هذه الممارسات لا تعكس سوى نهج تصعيدي من الجانب الإيراني ولا تدل على أي رغبة حقيقية في التهدئة أو الحل، بل تسعى إلى إلحاق الضرر بجيرانه وجرهم إلى حرب ليست حربهم.

كما دعا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات على دول المنطقة التي نأت بنفسها عن هذه الحرب، وإعلاء المصلحة العليا لشعوبها، مؤكدا أن مثل هذه الهجمات لا تعكس أي حسن نية لدى الجانب الإيراني تجاه جيرانه.

وشدد على أن دولة قطر لطالما جنحت إلى الحوار والدبلوماسية وتعاملت بحسن نية مع مختلف الأطراف، إلا أنها ستتصدى لأي اعتداء يمس سيادتها أو أمنها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية.

وبين أن هذه الاعتداءات لا يمكن أن تمر دون رد، وذلك وفقا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.