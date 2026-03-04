عُمان: تعرض سفينة شحن لقصف بصاروخين قرب مضيق هرمز

استجابت البحرية السُّلطانية العُمانية، مساء الأربعاء، لبلاغ تعرض سفينة شحن تحمل علم دولة مالطا لقصف بصاروخين قرب مضيق هرمز.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، تم إنقاذ طاقم السفينة المكوّن من 24 شخصًا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر في قطاع الشحن إن سفينة الحاويات «سافين برستيج»، التي ترفع علم ‌مالطا، تعرضت لأضرار جراء مقذوف في أثناء إبحارها باتجاه مضيق هرمز اليوم الأربعاء، ما دفع طاقمها إلى إخلاء السفينة.

وقالت ⁠شركة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية، إن السفينة أصيبت على بعد ميلين بحريين شمالي سلطنة عمان، في أثناء عبورها مضيق هرمز شرقا في تمام الساعة 11:09 بتوقيت جرينتش.

وأضافت فانجارد: «أصيبت السفينة بمقذوف ‌مجهول ⁠فوق سطح الماء مباشرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات. ولم ترد أي تقارير عن ⁠أي تداعيات بيئية حتى بعد».

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت ⁠بلاغا يفيد بإصابة سفينة حاويات - لم يُذكر اسمها - بمقذوف ⁠مجهول، وأن طاقمها أخلى السفينة دون وقوع إصابات.