دايما في ضهري.. مصطفى غريب يوجه رسالة لهشام ماجد بعد ظهوره في آخر حلقة من مسلسل هي كيميا


وجه الفنان مصطفى غريب كلمة شكر للفنان هشام ماجد بعد ظهوره ضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل " هي كيميا".

وكتب غريب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "أخويا وصاحبي نجم مصر الأول، دايما في ضهري ودايما ساندني ودايما داعمني، متحرمش منك أبدا، ودايما بتعلم منك، شكرا من هنا لبكرة".

واستطرد ضاحكا: "وآسف إننا مطلعينك هولندي مش ألماني".

يذكر أن مسلسل " هي كيميا" يشهد أول بطولة للفنان مصطفى غريب الذي أتاح له الفنان هشام ماجد، أو الألماني، كما يناديه أصدقاءه المقربين، فرصة ذهبية بمسلسله " أشغال شقة جدا" بموسميه الأول والثاني، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا، استحق بعدها منحه دور البطولة، كما لم يتوقف دعم هشام له عند هذا الحد، بل حرص على الظهور معه كضيف شرف في ختام الحلقة الأخيرة لمسلسل" هي كيميا" والتي عرضت مساء أمس.

مسلسل " هي كيميا" تأليف طارق مهاب، وإخراج إسلام خيري، وبطولة مصطفى غريب ودياب وميشيل ميلاد ومريم الجندي.

 

