الثلاثاء 3 مارس 2026 11:40 م
ضمن ليالي رمضان في السيدة زينب.. تنظيم عروض في نادي سينما الطفل


نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 11:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 11:22 م

أُقيمت عروض مميزة لنادي سينما الطفل، وسط حضور لافت من الأطفال وأسرهم، ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك التي ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، وبالتعاون مع الحديقة الثقافية للطفل.

وجرى بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، عرض فيلم الكرتون "فرسان الجنة" من إخراج أحمد الترجمان، والذي نال إعجاب الصغار لما يتضمنه من قيم وطنية وإنسانية مبسطة تناسب أعمارهم.

كما تضمن البرنامج عرض مختارات من حلقات مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "بوجي وطمطم"، الذي ارتبط بذاكرة أجيال متعاقبة خلال شهر رمضان، وشهد تفاعلًا كبيرًا من الأطفال الذين حرصوا على متابعة مشاهده.

