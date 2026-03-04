الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة في السفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، د. زيد عباس شنشول، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على إثر الاعتداءات التي شنتها فصائل مسلحة عراقية، والتي استهدفت الأراضي الكويتية في يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، جدد نائب الوزير بالوكالة خلال اللقاء، استنكار دولة الكويت وبأشد العبارات للممارسات الخطيرة التي تنتهك سيادتها وتعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وتسببت في وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين إضافة إلى خسائر وأضرار مادية جسيمة.

وأكد أن شن هجمات على دولة الكويت باستخدام الأراضي العراقية أو أي أراضي لدولة مجاورة «يعتبر بمثابة جريمة عدوان مجرم» في القانون الدولي، ويتعارض مع مبادئ السلامة الإقليمية، مشدداً على أهمية اتخاذ جمهورية العراق لخطواتٍ عملية وملموسة في معالجة وإيقاف تلك الاعتداءات.

كما أكد حق دولة الكويت السيادي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد لأمنها، وبما يكفل ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

وكانت الفصائل المسلحة العراقية زعمت، أمس الثلاثاء، أنها نفذت 27 هجوما على قواعد «العدو» في العراق والمنطقة.

من جانبها، أكدت الحكومة العراقية أنها لن تسمح باستهداف قواعد عسكرية أو مقار بعثات أجنبية في البلاد، وشددت على ضرورة عدم إدخال العراق في دوامة الصراع الحالي.