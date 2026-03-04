إلغاء 21 ألف رحلة جوية بمنطقة الشرق الأوسط

أدى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، على إيران إلى إلغاء أكثر من 21 ألف رحلة جوية بمنطقة الشرق الأوسط منذ السبت، وفق معطيات صادرة عن شركات طيران وبيانات تتبع الملاحة.

وجاءت موجة الإلغاءات عقب الغارات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير، وما تبعها من رد إيراني بصواريخ اتجاه إسرائيل ودول بالمنطقة، ما أدى لاضطراب بالطيران الإقليمي والدولي.

وأعلنت عدة شركات طيران في منطقة الخليج تعليق أو إلغاء رحلاتها، كما تراجع النشاط الجوي في دول مثل قطر والإمارات وسلطنة عُمان إلى مستويات شبه متوقفة.

وفي سياق متصل، علقت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها مؤقتًا نتيجة إغلاق المجال الجوي، فيما أوقفت طيران الإمارات جميع رحلاتها المجدولة من دبي، مع تسيير عدد محدود من الرحلات يومي 3 و4 مارس لإعادة الركاب العالقين وتنفيذ عمليات الشحن، كما أعلنت الطيران العُمانية تعليق رحلاتها حتى يوم الجمعة.

ووفق البيانات المتاحة، تم تسجيل أكثر من 21 ألف إلغاء للرحلات في سبع مطارات رئيسية بمنطقة الخليج.

ومنذ السبت، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.