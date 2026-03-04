أمريكا تمدد حظر الرحلات الجوية التجارية إلى عاصمة هايتي بسبب عنف العصابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مددت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية حظرها على الرحلات الجوية التجارية الأمريكية إلى عاصمة هايتي حتى 3 سبتمبر؛ بسبب خطر استهداف العصابات الإجرامية للطائرات.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد أوقفت جميع الرحلات الجوية في نوفمبر بعد إطلاق النار على طائرة تابعة لشركة سبيريت إيرلاينز أثناء هبوطها في مطار توسان لوفرتور الدولي في بورت أو برنس.

وأصيبت مضيفة طيران بجروح طفيفة وأصيبت طائرات تجارية أخرى على الأرض.

وقالت الإدارة في إشعار نشرته يوم الاثنين، إنها ستمدد الحظر "بسبب المخاطر على سلامة الطيران المرتبطة بعدم الاستقرار المستمر"، وهي خطوة تزيد من عزلة عاصمة الدولة المضطربة.

وأضافت الوكالة، أنه يمكن للطيارين تجنب الحظر في حالة الطوارئ التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

يذكر أن العصابات تسيطر على ما يقدر بنحو 90% من عاصمة هايتي ومساحات من الأراضي داخل البلاد.

وأغلبية هذه العصابات أعضاء في تحالف يعرف باسم "فيف أنسانم"، أو (العيش معا)، والذي صنفته حكومة الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.