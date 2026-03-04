رئيس الأركان الأمريكي: تراجع إطلاق الصواريخ الإيرانية بنسبة 86%

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كاين تسجيل تراجع كبير في وتيرة إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيلر الدرونز الإيرانية.

وقال كاين، خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون إلى جانب وزير الحرب بيت هيجسيث. إن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران انخفض بنسبة 86 % مقارنة باليوم الأول من القتال، مع تراجع إضافي بنسبة 23% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ذاكرا أن إطلاق المسيّرات الهجومية أحادية الاتجاه تراجع بنسبة 73%، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأوضح أن الأهداف العسكرية الثلاثة الحالية للعملية تتمثل في تحييد تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية، وإضعاف أو تدمير البحرية الإيرانية، ومنع طهران من إعادة بناء قدراتها العسكرية بسرعة.

وأكد الجنرال الأمريكي أن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من ألفي موقع منذ بدء الحملة، وتم تدمير أكثر من 20 سفينة بحرية إيرانية، ما أدى إلى تحييد الجزء الأكبر من الوجود البحري الإيراني في مسرح العمليات.

وأضاف أن هذا التقدم أتاح للقيادة المركزية الأمريكية فرض تفوق جوي موضعي على طول الساحل الجنوبي الإيراني، مشيراً إلى أن العمليات ستتوسع باتجاه الداخل الإيراني، مع الانتقال من الضربات بعيدة المدى إلى ضربات دقيقة أقرب نطاقاً.

وشدد كاين على أن الجيش الأمريكي يمتلك مخزوناً كافياً من الذخائر الدقيقة لمواصلة العمليات، لكنه امتنع عن الكشف عن الكميات لأسباب أمنية.