سريلانكا: انتشال جثث 87 بحارا إيرانيا من الفرقاطة التي أغرقتها الغواصة الأمريكية

أفادت الشرطة السريلانكية، مساء الأربعاء، بانتشال جثث 87 بحارا إيرانيا من الفرقاطة التي أغرقتها الغواصة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في سريلانكا مقتل 80 شخصًا على الأقل بعد هجوم غواصة أمريكية على فرقاطة إيرانية قبالة السواحل، بعد إفادة بعض أفراد الطاقم عن حدوث انفجار.

ويأتي الحادث على وقع الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ السبت، والتي امتدت تداعياتها إلى دول الخليج وبلدان أخرى في المنطقة، أبرزها لبنان.

وذكر وزير الخارجية السريلانكي فيجيتا هيراث، ومسئولون في وزارة الدفاع أن البحرية السريلانكية أنقذت 32 بحّارا من الفرقاطة «ايريس دينا» فيما فُقد أثر البقية.

وقال هيراث لبرلمان بلاده إنه تم نقل 32 إيرانيا تم إنقاذهم إلى المستشفى الرئيسي في جنوب الجزيرة بينما تم نشر سفينتين تابعتين للبحرية وطائرة للبحث عن ناجين.

وسأل نائب معارض في البرلمان إن كانت الفرقاطة تعرّضت للقصف في ظل الحرب الإسرائيلية-الأمريكية على إيران، لكن الحكومة لم ترد على سؤاله بعد.

من جانبه، أكد الناطق باسم البحرية السريلانكية بوديكا سامباث، أن العملية التي جرت تتوافق مع التزامات سريلانكا البحرية. وأضاف: «عثرنا على عدد من الجثث في المنطقة حيث غرقت السفينة».