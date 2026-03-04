ستارمر: بريطانيا تحتاج للتعامل بهدوء مع تطورات الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم الأربعاء، إن بريطانيا بحاجة إلى ‌التحلي بالهدوء إزاء الصراع في الشرق الأوسط، ليتسنى لها التعامل مع مخاوف الجمهور بشأن التصعيد.

وجاءت تعليقات ستارمر، بعدما وجه الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات جديدة لقيادته؛ بسبب الدعم المحدود الذي تقدمه بريطانيا للضربات الأمريكية على إيران.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال ستارمر أمام البرلمان: «أعلم أن البلاد بأسرها قلقة بشأن احتمال التصعيد، لذلك، علينا أن نتصرف بوضوح وعزم ‌وهدوء».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العلاقات مع بريطانيا لم تعد كما كانت سابقًا، بعد أن تردد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البداية في تقديم الدعم للضربات ضد إيران.

وأضاف ترامب، في تصريحات لصحيفة «The Sun» البريطانية: «من المحزن للغاية أن نرى أن العلاقة لم تعد كما كانت سابقًا، والولايات المتحدة ليست بحاجة إلى بريطانيا لشن حرب في الشرق الأوسط».

واستطرد: «لن يغير ذلك شيئًا، لكن كان ينبغي على ستارمر أن يساعد.. كان عليه أن يفعل».

وأفاد بأنه لم يتوقع قط أن يرى العلاقة الخاصة التي كانت تُوصَف بأنها «الأكثر متانة على الإطلاق» في مثل هذا الخطر، وسط أكبر شرخ في العلاقات البريطانية الأمريكية منذ عقود.