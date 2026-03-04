وصول أول رحلة لإعادة مواطنين فرنسيين من الشرق الأوسط إلى باريس

وصلت أول رحلة جوية تقل فرنسيين كانوا عالقين في الشرق الأوسط بسبب الحرب في إيران إلى باريس في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت إليونور كاروا، الوزيرة المسؤولة عن المواطنين الفرنسيين في الخارج، إن السلطات حجزت نحو 100 مقعد طائرة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر على قائمة الأولوية. وغادرت الطائرة من مسقط بسلطنة عمان وتوقفت في العاصمة المصرية القاهرة قبل أن تصل مطار شارل ديجول في باريس، في الوقت الذي مازال يواجه فيه السفر في أنحاء المنطقة اضطرابات بسبب اتساع نطاق الصراع.

وأضافت كاروا أنه من المقرر أن تصل طائرة ثانية تقل فرنسيين، كانوا في إسرائيل وتمكنوا من عبور الحدود مع مصر، إلى فرنسا في وقت لاحق من اليوم.