صفارات الإنذار تدوي في البحرين

أفادت وزارة الداخلية البحرينية، مساء الأربعاء، بدوي صفارات الإنذار، بمختلف أنحاء المملكة.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».

ومنذ السبت، استهدفت إيران منشآت عسكرية أمريكية في البحرين، إضافة إلى المطار ومبان سكنية وفنادق، مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين.

وأعلنت البحرين، الأربعاء، فتح الباب أمام سكانها للتطوع في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية في العديد من المجالات المدنية، مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الخامس.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن المنصة الوطنية للتطوع إعلانها «فتح باب التطوع لدعم الجهود الوطنية في مواجهة الهجمات الإيرانية العدائية على مملكة البحرين».

وأضافت أنّه «تم تحديد مجالات التطوع التي يمكن المساهمة فيها، وتشمل المجالات الصحية، الهندسية، اللوجستية، الإدارية، الرقابية، وغيرها من المجالات حسب الاحتياجات الوطنية».

ودعت الراغبين في التطوع للتسجيل في حملة «البحرين بخير.. ما دام إنتوا أهلها» على موقعها الإلكتروني الذي أظهر أنه يتيح للمواطنين والأجانب التسجيل للتطوع.