 منتخب مصر 2009 يعلن قائمته لمعسكر تصفيات أمم أفريقيا - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 3:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

منتخب مصر 2009 يعلن قائمته لمعسكر تصفيات أمم أفريقيا

 كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 3:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 3:23 م

 أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني لـمنتخب مصر مواليد 2009، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الذي ينطلق اليوم، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في ليبيا بداية من 24 مارس الجاري.

وضمت القائمة كلًا من:

مالك عمرو عبد الخالق، سيف كريم عادل، محمد عبيد عاطف، عمر عبد الرحيم ناجح، ياسين هشام حنفي، مهند مجدي عبد الصادق، وبراء محمود جلال.

أحمد صفوت، أحمد بشير السيد، محمد السيد محمد، أحمد السيسي، سيف الدين تامر، دانيال تامر وهبي، آدم محمد يوسف، سيف تامر محمد، محمد جمال محمد، عاصم أحمد فتحي عبد الله، عمرو محمد، عادل علاء محمد، زياد سعودي، وياسين تامر أبو القاسم.

أمير حسن، عمر فودة، عبد العزيز خالد شعبان، خالد مختار عبد العزيز، وأدهم محمد حسيب.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل خوض منافسات التصفيات القارية المرتقبة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك