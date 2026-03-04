أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب دعمها الكامل للفنانة دينا الشربيني في أزمتها الأخيرة، والزج باسمها في واقعة انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته، مشددة على أن مساندتها لها تُعد «أقل واجب»، خاصة في ظل ما تعرضت له من انتقادات حادة وحملات تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

وقالت مايا دياب، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسماء إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إن الهجوم الذي طال دينا الشربيني كان قاسيًا وغير مبرر، مؤكدة أن أحدًا لا يعرف الحقيقة الكاملة لما حدث، مطالبة بوقف الحملة الموجهة ضدها، ومشددة على أن دينا «لا تستحق أي إساءة»، ولها سمعة طيبة ومكانة فنية محترمة.

وأضافت أن صمت دينا الشربيني كان القرار الأفضل في تلك الأزمة، موضحة أن السكوت في بعض المواقف يكون أكثر حكمة، لأن الرد يمنح المنتقدين حجمًا وقيمة أكبر، ويزيد من حدة الهجوم بدلًا من إخماده.

وكشفت مايا دياب، أنها تعرضت بدورها لانتقادات وهجوم عبر السوشيال ميديا بسبب دفاعها عن دينا الشربيني، معربة عن دهشتها من حجم الهجوم الذي طالها، لكنها أكدت تمسكها بموقفها الداعم، انطلاقًا من قناعتها بضرورة مساندة أي امرأة تتعرض للتشهير والانتقاد دون وجه حق.