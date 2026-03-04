لبنان: نقف بجانب الإمارات ونضع إمكاناتنا المتواضعة في سبيل شعبها

دان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الاعتداءات التي طالت سيادة دولة الإمارات ضمن التصعيد الراهن بالمنطقة.

وقال رجي عبر حسابه على منصة إكس: «اتصلت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونقلت له استنكار لبنان الشديد إزاء الاعتداءات التي طالت سيادة دولة الإمارات وأمنها».

وأضاف: «أكدتُ أن لبنان يقف إلى جانب أشقائه الإماراتيين، تمامًا كما وقفت الإمارات دومًا إلى جانبه، وأننا نضع كل إمكاناتنا المتواضعة في سبيل الشعب الإماراتي الصديق».

وتابع: «الوزير الإماراتي أبدى اهتمامه بالوضع في لبنان، واستفسر عن آخر المستجدات، مؤكداً أن بلاده مستعدة لتقديم كل دعم ممكن لإعادة الاستقرار إلى الأراضي اللبنانية».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.​​​​​​​