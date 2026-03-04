هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله أطلق صاروخا عنقوديا لأول مرة وتسبب بدمار قرب الحدود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد الإعلام العبري، اليوم الأربعاء، بأن حزب الله اللبناني، استخدم ولأول مرة، صاروخا عنقوديا في هجماته على الجيش الإسرائيلي، في ظل التصعيد الحالي بين الطرفين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن «حزب الله أطلق صاروخا عنقوديا لأول مرة وتسبب بأضرار مادية ودمارا في المطلة قرب الحدود».

وأوضحت مراسلة «روسيا اليوم»، أن السلطات الإسرائيلية طلبت من سكان بلدة المطلة البقاء داخل منازلهم، فيما أظهر مقطع فيديو نشره الإعلام العبري، آثار الهجوم على المستوطنة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إصابة جنديين جراء إطلاق قذيفة مضادة للدبابات باتجاه قواته جنوب لبنان.

وأشار في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى إصابة جنديين من اللواء 401 بجروح متوسطة، مشيرًا إلى نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى.

وأعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأربعاء، استهدافه تجمعًا لقوات جيش الاحتلال في موقع المطلة برشقة صاروخية.

وفي بيانات متتابعة، أعلن الحزب شن عدة هجمات على إسرائيل ردا على استهداف الأراضي اللبنانية.

وذكر أن عناصره استهدفوا مقر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) وسط فلسطين بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وأكد استهداف قاعدة «غيفع» للتحكم بالمسيرات شرق صفد بصاروخ دقيق.

كما أعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال «قاعدة دادو»، شمال شرق صفد، بصاروخ دقيق الإصابة.

وأطلق حزب الله صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل فجر الاثنين الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.

وأعقب ذلك إطلاق إسرائيل «حملة عسكرية هجومية» ضد الحزب، تخللتها غارات عنيفة ومتتالية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، ومناطق في جنوب وشرق البلاد.