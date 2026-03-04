 العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام الرحلات الجوية 72 ساعة إضافية - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 5:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام الرحلات الجوية 72 ساعة إضافية

وكالات
نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 4:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 4:58 م

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة إضافية، كإجراء احترازي مؤقت.

وقالت السلطة، في بيان، إن قرار الإغلاق يبدأ اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت جرينتش) من اليوم، ويستمر حتى الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت المقبل.

وأضافت أن القرار جاء استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني والتطورات الإقليمية، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تقييم القرار وفقاً للمستجدات، مع إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقة.

وكانت سلطة الطيران المدني في العراق قد مددت، أمس الأول، تعليق الملاحة الجوية في أجواء البلاد لمدة 48 ساعة، على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك