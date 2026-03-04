العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام الرحلات الجوية 72 ساعة إضافية

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة إضافية، كإجراء احترازي مؤقت.

وقالت السلطة، في بيان، إن قرار الإغلاق يبدأ اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت جرينتش) من اليوم، ويستمر حتى الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت المقبل.

وأضافت أن القرار جاء استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني والتطورات الإقليمية، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تقييم القرار وفقاً للمستجدات، مع إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقة.

وكانت سلطة الطيران المدني في العراق قد مددت، أمس الأول، تعليق الملاحة الجوية في أجواء البلاد لمدة 48 ساعة، على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.