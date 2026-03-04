ضبط مركز خدمة سيارات لتغيير الزيوت يُقلد علامات تجارية شهيرة في دمياط

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مركز خدمة سيارات لتغيير الزيوت والشحوم يعمل دون ترخيص، ويُقلد علامات تجارية شهيرة.

وأوضح المحاسب مجدي عبد الكريم، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية زيوت تُقدر بـ2.5 طن، تنوعت بين 50 جركن زيت محرك سعة 20 لترًا، و11 جركن زيت تروس سعة 16 لترًا، و45 جركن زيت محرك سعة 20 لترًا، و5 جراكن زيت محرك سعة 5 لترات، و5 عبوات صفيح زيت محرك سعة 20 لترًا، بالإضافة إلى 5 جراكن زيت محرك سعة 20 لترًا.

كما تم ضبط ماكينة لتغليف عبوات الزيوت بأسماء شركات عالمية وتجارية شهيرة، بجانب كميات من الزيوت منتهية الصلاحية، إذ كان يتم إعادة تعبئة زيوت رديئة داخل عبوات تحمل علامات معروفة بقصد الغش.

فيما تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكّلت الحملة بعضوية إيهاب العطار، ومحمد طلعت، ومحمد المهدي.

وأكد وكيل وزارة التموين، بدمياط استمرار الحملات الرقابية بصفة دورية، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين، ومكافحة الغش بكل صوره وأشكاله؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري.