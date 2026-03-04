إصابة شخصين إثر انقلاب سيارتين نقل ثقيل بالبحيرة

شهد كوبري إيتاي البارود العلوي بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، قبل قليل، وقوع حادث انقلاب سيارتين نقل ثقيل على جانب الطريق، مما نتج عنه إصابة شخصين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارتين نقل ثقيل، إحداهما محملة طامية، أعلى كوبري إيتاي البارود بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه القاهرة، مما نتج عنه إصابة شخصين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الحماية المدنية والمرور لرفع وإزالة آثار الحادث لإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.