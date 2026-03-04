الحبس عامين للمتهم بالشروع في قتل والده وسط الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباش، اليوم الأربعاء، المتهم "م م م"، عامل، بالحبس لمدة عامين، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ وذلك لاتهامه بالشروع في قتل والده بمحل عمله.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 20102 لسنة 2025 جنايات محرم بك، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على والده بسلاح أبيض في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه وإثر قيام المجني عليه، وهو والد المتهم، باستخدام حق تأديب نجله وتقويمه، ومعاتبته له داخل محل عمله لعدم إتمام ذلك العمل، حدثت خلافات بينهما.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه في تلك الأثناء باغت المتهم والده بأن كال له ضربتين مستخدما سلاحا أبيض (سكين)، استقرتا في صدره ويده اليمنى، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لإسعافه.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المتقدم، بعضوية المستشارين: طارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.