قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه ما سماها "أراضي إسرائيل".

وأضاف في بيان: «تعمل أنظمة الدفاع على اعتراض هذا التهديد. وفي الدقائق الأخيرة، أُرسلت تعليمات مسبقة مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية.. يُرجى من الجمهور الالتزام بالتعليمات، فهي تُنقذ الأرواح».

وتابع: «ادخلوا المناطق المحمية فور تلقّي الإنذار، وابقوا فيها حتى صدور إعلان جديد. لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقّي تعليمات صريحة، ويجب عليكم الاستمرار في العمل وفقًا للتعليمات».

بدورها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بعد هجوم صاروخي إيراني.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن عدوان عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.​​​​​​​