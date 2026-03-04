تحقيق مستقل للأمم المتحدة يندد بالضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران

أدانت بعثة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لميثاق المنظمة الدولية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق بشأن إيران، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن الضربات التي استهدفت طهران وأعقبتها هجمات إيرانية انتقامية في أنحاء المنطقة، تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأكدت البعثة أن تصاعد الأعمال العسكرية يفاقم المخاطر على المدنيين ويهدد الاستقرار الإقليمي، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف التصعيد.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.