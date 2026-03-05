حزب المصريين الأحرار: كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية ترسم ملامح قوة الدولة المصرية

ثمن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، الرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أنها عكست بوضوح فلسفة الدولة المصرية في بناء الإنسان وتعزيز قدرة مؤسساتها على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وقال الحزب، في بيان له اليوم، إن اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة إعداد الكوادر داخل الأكاديمية العسكرية، من خلال إدماج علوم الاجتماع وعلم النفس في برامج التأهيل، يعكس إدراكًا عميقًا بأن قوة الدولة الحديثة لم تعد تقاس فقط بما تمتلكه من قدرات تقليدية، بل بوعي الإنسان وقدرته على مواجهة تحديات الحروب غير التقليدية وصراعات الأجيال الجديدة، وهو ما يمثل استثمارًا استراتيجيًا حقيقيًا في رأس المال البشري للدولة المصرية.

كما توقف الحزب عند ما وصفه الرئيس بـ«الصبر الجميل» في إدارة الدولة لملفاتها الإقليمية والدولية، معتبرًا أن هذا النهج يجسد رصانة السياسة المصرية القائمة على الحكمة وضبط النفس، بما يحفظ مصالح الدولة ويجنب المنطقة مزيدًا من الانزلاق إلى دوائر الصراع، ويؤكد في الوقت ذاته أن مصر تمارس دورها الإقليمي من موقع الدولة المسئولة الحريصة على الاستقرار.

كما ثمن الحزب الرسالة الحاسمة التي وجهها الرئيس بشأن مواجهة التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن حديثه عن إدارة الدولة لملف الاقتصاد في ظل حالة شبه طوارئ يعكس حجم التحديات الراهنة وحرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو استغلال غير مشروع للأزمات.

ويرى الحزب أن دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تمثل رسالة قانونية واضحة لكل من يحاول العبث بقوت المصريين، وتؤكد أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالاستقرار الاقتصادي أو تحميل المواطنين أعباءً غير مبررة.

كما أكد الحزب أن تحذيرات الرئيس من اتساع نطاق الحروب في المنطقة تعكس قراءة واقعية لمسار الأحداث، وتبرز في الوقت ذاته الدور المصري المسئول في احتواء الأزمات والسعي إلى تهدئة الصراعات، بما يعزز من مكانة القاهرة كقوة توازن إقليمي تعمل على حماية استقرار المنطقة.

وأعلن حزب المصريين الأحرار دعمه الكامل لجهود الدولة في ترسيخ الاستقرار وبناء الإنسان، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لعبور مصر نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة القوات المسلحة وعدد من الإعلاميين، وطلبة الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

وخلال الإفطار، تطرق الرئيس السيسي، إلى الأزمة والحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن مصر كانت حريصة على منع حدوث هذا التصعيد لأنها تعرف جيداً من واقع تجربتها أن الحروب لا تجلب إلا الخراب والدمار والإضرار بمصالح ومقدرات الشعوب.

وشدد على أن الحرب هي انعكاس لخطأ في الحسابات والتقديرات، مشيراً إلى مواجهة مصر الكثير من الظروف الصعبة والتحديات والإساءة في السنوات الماضية، ولكنها مارست "صبراً جميلاً" على الملامات والمؤمرات، وأن هذا الصبر أثبت نجاحه وجدواه وتم تطبيقه في التعامل مع بعض الدول.