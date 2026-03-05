سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت أعمال الجمعية العمومية لحزب المحافظين، المنعقدة اليوم، مشاركة عمرو موسى، وزير خارجية مصر الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، لمشاركة أعضاء الحزب عرسهم الديمقراطي، حيث كان في استقباله قيادات الحزب.

​وجاء وصول موسى، بالتزامن مع إعلان اللجنة المشرفة اكتمال النصاب اللائحي للجمعية العمومية، لتبدأ رسمياً إجراءات التصويت لاختيار رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.

ويتنافس في الانتخابات كتلتان رئيستان: قائمة (1) وتضم مجدي حمدان رئيساً وسامي بدر الدين نائباً، وقائمة (2) وتضم أكمل قرطام رئيساً وعمرو الشريف نائباً.

كما يخوض انتخابات الهيئة العليا 75 مرشحًا من القيادات الحزبية، من أبرزهم إيهاب الخولي وإسلام قرطام، ومريم فاروق، ومحمد تركي، وكريم عبد العاطي.

وبحسب بيان لحزب المحافظين، تأتي هذه الانتخابات في إطار حرص الحزب على تعزيز آلياته الديمقراطية وإتاحة الفرصة أمام أعضائه لاختيار قياداته عبر عملية اقتراع مباشرة.