الحرس الثوري: هروب حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بعد تعرضها للهجوم قرب مضيق هرمز

أفاد المتحدث باسم المقر المركزي لخاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، بفرار حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» بعد تعرضها للهجوم من طائرات مسيرة تابعة للبحرية الإيرانية، بحسب وكالة أنباء «ميزان» الإيرانية.

وقال: «تعرضت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، التي اقتربت من الحدود البحرية الإيرانية على بعد 340 كيلومترا بهدف إدارة مضيق هرمز، لهجوم من طائرات مسيرة تابعة للبحرية الإيرانية، وفرت بسرعة عالية برفقة مدمراتها».



وفي سياق متصل، قال وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، في مقابلة مع قناة «NBC»، إن السفينة التي أغرقتها الولايات المتحدة في المحيط الهندي لم تكن مسلحة.

وأوضح أن السفينة كانت مليئة بضباط التدريب، مؤكدا أن مهاجمة هذه السفينة تعد «جريمة حرب».

وسبق، وأعلنت البحرية في سريلانكا، أمس الأربعاء، أنها انتشلت 87 جثة من البحر، بعد إغراق سفينة حربية إيرانية.