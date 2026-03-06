رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدور الثاني للدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد إجراء قرعة المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجاري 2025-2026.

وكشفت الرابطة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إجراء القرعة يوم الخميس الموافق 12 مارس الجاري.

وستنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بأحد الفنادق في القاهرة.

وستشهد القرعة تقسيم أندية الدوري إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى 7 فرق، للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وتضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، لتحديد الأندية الأربعة، التي سوف تهبط إلى دوري المحترفين بنهاية الموسم الحالي.