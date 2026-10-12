القناة 12 العبرية: إعادة طائرة إثيوبية إلى أديس أبابا بسبب جنسية أحد طياريها

أعادت السلطات الإسرائيلية طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية إلى أديس أبابا، ليل الأحد/ الاثنين، بسبب حمل أحد طياريها الجنسية الإندونيسية، قبل أن تسمح لها باستئناف رحلتها إلى تل أبيب بعد استبداله، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة "12" العبرية إن الطائرة كانت متجهة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى تل أبيب، قبل أن تضطر للعودة بعد نحو ساعة من إقلاعها.

وأوضحت أن الجهات الإسرائيلية اكتشفت وجود طيار إندونيسي ضمن طاقم الرحلة، ما دفعها إلى إبلاغ أجهزة استخباراتية وسلطة المطارات الإسرائيلية.

وعقب ذلك، أصدرت الجهات الأمنية ووزارة النقل الإسرائيلية تعليمات لشركة الطيران الإثيوبية بعدم الهبوط في إسرائيل.

وأضافت القناة أن الطائرة كانت لا تزال داخل المجال الجوي الإثيوبي عند صدور التعليمات، فعادت إلى أديس أبابا.

وبحسب القناة، طلبت السلطات الإسرائيلية من الشركة استبدال الطيار الإندونيسي.

وبعد استبداله، أقلعت الطائرة مجددا باتجاه تل أبيب، حيث هبطت لاحقا.

ونقلت القناة عن الشركة قولها إن ما حدث "كان خطأ"، وإنها لم تكن تعلم أن الطيار غير مسموح له بالسفر إلى إسرائيل.

وذكرت أن السلطات الإسرائيلية أرسلت تعليمات إلى شركات الطيران الأجنبية بشأن جنسيات أفراد أطقم الرحلات المتجهة إلى إسرائيل.

وبحسب التعليمات التي نشرتها، يُحظر على أفراد أطقم الطائرات من جنسيات دول محددة لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل تشغيل رحلات إليها أو الوجود على متنها.

وأشارت إلى أن القائمة تشمل أفغانستان والجزائر وإندونيسيا والعراق وإيران والكويت والنيجر والسعودية وفنزويلا وقطر والصومال.

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات في أديس أبابا أو جاكرتا بشأن الحادثة، في حين اقتصر الموقف المنسوب لشركة الطيران الإثيوبية على ما نقلته القناة الإسرائيلية.

وربطت الواقعة بحادثة أخرى شهدتها رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي" قبل نحو أسبوعين.

وقبل أيام، أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، أن التحقيقات في واقعة رحلة "فلاي دبي" من دبي إلى تل أبيب، في 30 سبتمبر الماضي، كشفت شروع مساعد قائد الطائرة، وهو عماني الجنسية، في تنفيذ مخطط "إرهابي" للسيطرة على الطائرة واستخدامها في "عملية انتحارية تستهدف مطار بن غوريون".

وفي 30 سبتمبر الماضي، شهدت رحلة "فلاي دبي" كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، وعلى متنها 174 إسرائيليًا، محاولة للسيطرة على الطائرة، قبل أن يتمكن ركاب وأفراد من الطاقم من إحباطها.

وهبطت الطائرة اضطراريًا بسلام في مطار تبوك بالسعودية بعد تغيير مسارها، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقًا في ملابسات الحادث ودوافع منفذه.

وأثارت الحادثة انتقادات وتساؤلات في إسرائيل بشأن الإجراءات الأمنية المرتبطة بالرحلات الجوية المتجهة إليها، وسط مطالب بالتحقيق في أوجه القصور التي سمحت بوقوعها.