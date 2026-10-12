طرح البوستر التشويقي لفيلم ليلة باظت خالص

كشفت شركة بروديجي فيلمز عن البوستر التشويقي لفيلم ليلة باظت خالص، الذي يستعد لخوض منافسة قوية في دور السينما قريبًا.



ويستعرض البوستر التشويقي تفاصيل بصرية مثيرة؛ إذ يُظهر شخصية ترتدي زيًا تنكريًا لقطة بلون أبيض ووردي وهي جالسة على الأرض ممسكة بحزمة كبيرة من البالونات الملونة الزاهية، بينما تقف بجانبها سيارة قديمة ومفتوح غطاء المحرك، محاطة بإضاءة حمراء دافئة تضفي طابعًا سينمائيًا مشوقًا وساخرًا.



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعًا معاصرًا، ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مفارقات ساخنة ومواقف غير تقليدية تعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة.



ويجمع الفيلم في بطولته أحمد مالك، ميشيل ميلاد، وخالد الصاوي، ومن تأليف محمد الحسيني، وخالد منصور الذي يتولى إخراج الفيلم أيضًا، والمنتج مصطفى الفرماوي، ومن إنتاج بروديجى فيلم، وماجيك بينز برودكشنز ورشيدي فيلمز، فيما يتولى مهام التوزيع داخل مصر وجميع أنحاء العالم شركة فيلم يارد.

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