وزير التعليم العالي: نعمل على نشر مسابقة المبدع الصغير للوصول إلى الأطفال الموهوبين بالمحافظات

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إن اكتشاف المبدعين الصغار والاستثمار في مواهبهم يمثلان أساسًا لبناء دولة المعرفة والمبدعين.

وأكد في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة إكسترا نيوز، أهمية البدء في رعاية الموهبة منذ مرحلة الطفولة، وتهيئة المسارات اللازمة لتنميتها حتى يصبح للمبدع تأثير مجتمعي ملموس.

وأضاف أنّ الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على نشر المسابقة والتعريف بها على نطاق أوسع، بما يتيح مشاركة أعداد أكبر من الأطفال في مختلف المحافظات.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، وغيرها من مؤسسات الدولة، إلى جانب الاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل للترويج للجائزة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال الموهوبين.

وأشار قنصوة إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تمثل إحدى الوسائل لاكتشاف المواهب، لكنها لا تكفي وحدها لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا ضرورة العمل على مبادرة أوسع تتضمن آليات متعددة للوصول المستمر إلى المبدعين في مختلف المجالات.