الحوثيون يدعون استهداف مطار الرياض مجددا بصاروخ باليستي

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ادعت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط الجوية جنوبي السعودية بطائرة مسيرة، في حين أعلن "تحالف دعم الشرعية باليمن" اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته الجماعة باتجاه الرياض.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن قوات الجماعة استهدفت مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي، مدعيا أن "الإصابة كانت دقيقة".

وقبل ذلك، أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتزامن إعلان التحالف مع إعلان الدفاع المدني السعودي "زوال الخطر" في الرياض، بعد دقائق من إطلاق إنذار مبكر للتحذير من "خطر محتمل".

وفي بيان الحوثيين ذاته، قال سريع إن الجماعة نفذت أيضا هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة خميس مشيط الجوية، مدعيا تحقيق "إصابة مباشرة".

ولم يصدر على الفور تعليق سعودي بشأن ادعاء استهداف القاعدة.

وجدد سريع تحذير شركات الطيران والموظفين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، زاعما أنها "غير آمنة"، مع استثناء المطارات والأجواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشهد السعودية خلال الأيام الأخيرة سلسلة هجمات استهدفت مطارات ومنشآت مدنية، بالتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية مع الحوثيين.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، تعرضت 5 مطارات سعودية لـ11 هجوما نفذها الحوثيون، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة مئات، فضلا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وكان مطار الملك خالد الدولي في الرياض الأكثر تعرضا للهجمات، واضطرت السلطات إلى تعليق العمليات التشغيلية فيه مؤقتا خلال اليومين الماضيين إثر استهدافات متكررة.

والاثنين، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مقتل مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا جراء هجوم استهدف المطار، الأحد.

ويأتي التصعيد في ظل مواجهة عسكرية متواصلة بين السعودية والحوثيين منذ يوليو 2026، شملت هجمات على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة داخل المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.