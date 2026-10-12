 موكوينا: فخور بلاعبي بيراميدز بعد رباعية سيراميكا واعتلاء صدارة الدوري - بوابة الشروق
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موكوينا: فخور بلاعبي بيراميدز بعد رباعية سيراميكا واعتلاء صدارة الدوري

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 11:01 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 11:01 م

أعرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، عن سعادته بأداء لاعبيه عقب الفوز الكبير على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد موكوينا، في تصريحات لقناة «أون سبورت»، صعوبة المواجهة، خاصة أنها جاءت عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، مشيرًا إلى أن العودة إلى المنافسات بعد التوقف تمثل تحديًا أمام الفرق.

وقال المدير الفني لبيراميدز: «كانت مباراة صعبة، خصوصًا أنها جاءت بعد فترة التوقف الدولي، والعودة تكون صعبة جدًا».

وأضاف: «واجهنا فريقًا جيدًا جدًا، لديه مدرب رائع، كما أنه فريق منظم ويملك جودة محترمة داخل الملعب».

واختتم موكوينا تصريحاته قائلًا: «حافظ لاعبو بيراميدز على مشاعرهم ومعنوياتهم، وتمسكوا بتماسكهم وقدموا أداءً فوق الممتاز، وأنا فخور بهم».

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 18 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الست الأولى بالمسابقة.


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