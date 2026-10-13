لميس الحديدي عن ترحيب المصريين بالسعوديين بعد تعطل رحلات جوية: أهلنا وأصحاب بيت

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن رد فعل المصريين تجاه تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما ترتب عليه من تعطل بعض الرحلات، ليست غريبة، مؤكدة عمق العلاقات الإنسانية والأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي.

وأضافت عبر برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، اليوم الاثنين، أن السفارة السعودية في مصر أصدرت بيانًا بشأن رعايا المملكة الموجودين في مصر، ممن تأثرت رحلاتهم الجوية، دعتهم فيه إلى مراجعة السفارة وشركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، في ظل التغييرات التي طرأت على الرحلات.

وأوضحت أن المصريين تفاعلوا مع البيان برسائل ترحيب بالسعوديين، مؤكدين أنهم ليسوا ضيوفًا في مصر، بل أصحاب بيت وأهل، مشيرة إلى أن إحدى السيدات كتبت أن منزلها مفتوح لأي سيدة أو فتاة سعودية تعطلت رحلتها.

ولفتت إلى أن مئات الرسائل عبّرت عن مشاعر المحبة والترابط بين الشعبين، مشيرة إلى إشادة الأمير والشاعر عبد الرحمن بن مساعد بترحيب المصريين بالسعوديين، قائلة: "هذا أمر طبيعي، بالإضافة إلى معزتك ومحبتك في قلوبنا أنت شخصيًا".

واستكملت أن الشعبين المصري والسعودي من أكثر الشعوب ترابطًا وأخوة ومحبة، والعلاقات بينهما تمتد إلى البيوت والعائلات والمصاهرة.

وأكدت أن العلاقة بين الشعبين تتقدم حتى العلاقات الدبلوماسية والسياسية، قائلة إن الشعب المصري سيكون سندًا للشعب السعودي، والعكس، كلما تعرض أحدهما لأزمة أو احتاج إلى الدعم.

وسبق أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأوضحت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، أن القرار يأتي لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة الطيران المدني السعودي بتعرض مطارَي الملك خالد بالعاصمة الرياض والملك فهد في الدمام الدوليين لاعتداءين جديدَين، يوم الأحد، نتج عن الأول وفاة مقيم وإصابة 11 آخرين.