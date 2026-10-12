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تستضيف دار أوبرا الإسكندرية، عددًا من حفلات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، خلال الفترة من 22 إلى 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والمطربين ونجوم الأوبرا، وتنطلق جميع الحفلات في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتأتي فعاليات المهرجان، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، رئيس المهرجان، وتحت إشراف الدكتور محمد الموجي، مدير المهرجان والمؤتمر، ضمن برنامج فني متنوع يجمع بين أصالة الطرب المصري وروائع الموسيقى العربية.

وتبدأ حفلات دار أوبرا الإسكندرية يوم الخميس 22 أكتوبر، بحفل للفنان مدحت صالح، بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم، فيما يشهد يوم الجمعة 23 أكتوبر أمسية غنائية لفريق «على مر الأجيال»، بمشاركة الفنانين محمد الخولي وياسر سعيد.

ويُقام يوم الثلاثاء 27 أكتوبر حفل يضم نجوم الأوبرا تامر عبد النبي وأنغام مصطفى وندى غالب ويمنى حسن، بمشاركة النجمة غادة رجب والفنان الكبير محمد الحلو، بقيادة المايسترو أحمد شرارة.

وتتواصل الحفلات يوم الأربعاء 28 أكتوبر، بمشاركة نجوم الأوبرا ولاء طلبة ووائل أبو الفتوح وآلاء أيوب وأمير رفاعي، إلى جانب النجم خالد سليم، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وتُختتم حفلات المهرجان في دار أوبرا الإسكندرية يوم الخميس 29 أكتوبر، بحفل للفنان علي الحجار وفرقته الموسيقية، في أمسية تحتفي بأصالة الطرب المصري وتنوع ملامح الموسيقى العربية.

وتأتي حفلات المهرجان في إطار حرص دار الأوبرا المصرية على تقديم برامج فنية متنوعة، وإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بإبداعات كبار المطربين ونجوم الأوبرا، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.