مجلس الوزراء: الهدف الأساسي لمنتدى مصر هو الاستماع للمواطنين ومناقشة الملفات بصراحة وشفافية

قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الهدف الأساسي لمنتدى مصر وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الاستماع للمواطنين والنقاش بمصارحة والتشارك في مناقشة التحديات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الحكومة ستعرض ما نفذته خلال السنوات الماضية وما حققته وما لم تتمكن من تحقيقه بجانب استعراض التحديات القائمة.

وأشار إلى أن الحكومة ستحرص على الاستماع لجميع الفئات المشاركة في الجلسات والتي ستتضمن خبراء من مختلف الطوائف والآراء بما في ذلك برلمانيون ورجال أعمال وممثلون عن العمال مع مشاركة مباشرة من المواطنين.

ولفت إلى أن عدد المسجلين في المنتدى زاد عن 8500 مشارك، سيتم توزيعهم على جلسات المنتدى المختلفة، مؤكدا أن أي أسئلة ستوجَّه للحكومة بما في ذلك الانتقادات ومعارضة ما نفذته في الفترات الماضية والأولويات التي اتبعتها سيتم الإجابة عنها.

وعبر عن تطلع الحكومة لأن تكون المداخلات في المنتدى عنصرًا أساسيًّا في الأولويات التي تتبعها الحكومة والقرارات ستصدر عن المنتدى، مؤكدا أن جلسات المنتدى ستكون مذاعة ويعقد من 19 إلى 24 أكتوبر، متضمنًا 5 أيام ثم جلسة ختامية.

ونوه إلى أنه سيتم عقد 15 جلسة حوارية تناقش مختلف القضايا الأساسية، موضحًا أنه منذ بدء الاستعداد لعقد المنتدى جرى تجهيز عدد من المحاور للاستماع إلى المواطن.