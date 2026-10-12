القناة 14 الإسرائيلية: خلاف بين زامير والقيادة السياسية حول تعيين نائب رئيس الأركان

كشفت قناة عبرية، مساء الاثنين، عن تصاعد الخلاف بين رئيس الأركان إيال زامير والمستوى السياسي الإسرائيلي بشأن هوية نائب رئيس الأركان المقبل.

وبحسب القناة 14 الخاصة يعمل زامير على الدفع باللواء أوري جوردين القائد السابق للمنطقة الشمالية لتولي المنصب، في حين يرغب المستوى السياسي في تعيين يانيف عاسور القائد الحالي للمنطقة الجنوبية.

ونقلت القناة عن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولهم إن زامير "يبذل جهودا مكثفة لتعزيز فرص غوردين في تولي المنصب".

وأضافت "وفقا لشهادات ضباط في مقر هيئة الأركان العامة، حصل غوردين على مكتب في مجمع قريب من مكتب زامير في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب (كرياه)، ويشارك إلى جانبه في اجتماعات مهمة، كما مُنح صلاحيات كان بعضها من اختصاص نائب رئيس الأركان الحالي تامير يداعي".

وبحسب القناة، فإن زامير "يدرك موقف المستوى السياسي ورغبته في تعيين عاسور نائبًا لرئيس الأركان مستقبلًا".

لكن اجتماعات مغلقة شهدت، وفقًا لشهادات نقلتها القناة "ارتفاعًا في حدة النقاش بين زامير ومسؤولين على المستوى السياسي، وسط توتر في العلاقات بين الجانبين".

وقالت القناة نقلا عن مصادر إن المستوى السياسي "يدرس بجدية إنهاء مهام زامير بعد الانتخابات حال ظل اليمين في الحكم"، بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي، المقررة في 27 أكتوبر الجاري.

ويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر ديسمبر 2022، وتوصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.

وإضافة إلى محاكمته محليا، فإن نتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 2023.